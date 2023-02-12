شانكلاي يقود الوصل إلى النقطة 32

نجح فريق الوصل، أمس، في اقتناص النقطة الـ32 في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حقق فوزاً ثميناً للغاية أمام مضيفه دبا بنتيجة 1-صفر، وبتوقيع نجم الوصل الأرجنتيني شانكلاي. وتجمد دبا في المركز الأخير بأربع نقاط، وبات أقرب من أي وقت للهبوط. وتعد خسارة دبا هي الثامنة له على ملعبه من أصل 14 هزيمة تلقاها.

لعب دبا المباراة مدافعاً، مع مراقبة شديدة لشانكلاي وعلي صالح، إلا أنه لم ينجح بذلك، إذ سجل شانكلاي هدفاً جميلاً، وتلاعب علي صالح بدفاعات دبا في هجمات عديدة. وسجل الوصل هدفا جميلا بتوقيع شانكلاي، بعد أن ضرب برأسه الكرة على يسار حارس دبا حميد عبدالله في الدقيقة 32، مستفيداً من تمريرة طويلة خلف المدافعين وصلته من زميله ليما. وحصل دبا على ضربة حرة مباشرة على مشارف الجزاء، سددها البرازيلي بيدرو في أحضان الحارس خالد السناني.

وسعى الوصل لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني من أكثر من فرصة، كما أتيحت بعض الفرص المحققة لدبا، منها كرة أضاعها بغرابة البرازيلي ادواردو في الدقيقة 67. وأضاع كذلك نجم الوصل ليما أكثر من فرصة، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للوصل.