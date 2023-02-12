بني ياس يحرم البطائح «فرحة الفوز»

فرّط البطائح أمس في فوز كان في المتناول على حساب ضيفه بني ياس، واكتفى بالتعادل الإيجابي 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشارقة، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين. وقدم البطائح شوطاً أول مميزاً على مستوى الخطورة والاستحواذ، وتمكّن رودريغيز من افتتاح التسجيل بعد خمس دقائق من الانطلاقة، مستغلاً هفوة للحارس فهد الظنحاني، ليسجل الهدف الأول لفريقه. وعاد اللاعب نفسه ليتقدم للبطائح من جديد، مستغلاً هجمة مرتدة.

لكن الأمور انقلبت في الشوط الثاني، إذ تمكّن سهيل النوبي من تقليص الفارق لبني ياس من كرة عرضية تخطت الدفاع، وأودعها على يسار الحارس.

ونجح خيمينيز في إدراك التعادل من ضربة جزاء، بعدما عرقل حارس الراقي، زايد الحمادي، انجيت. وعاد خيمينيز لتسجيل هدف التقدم لفريقه من علامة الجزاء أيضاً، بعدما لمست الكرة يد عيسى حسين. واستمرت الإثارة، ليحصل البطائح هو الآخر على ضربة جزاء، سجل منها بيدرو هدف التعادل.