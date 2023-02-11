لابا كودجو يقود العين إلى فوز مثير في آخر دقيقة على الجزيرة

قلب فريق العين الطاولة على ضيفه الجزيرة اليوم، وحول خسارته من صفر -2 إلى فوز بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين. وبهذه النتيجة صعد العين إلى المركز الرابع بـ 31 نقطة، متفوقاً على الوحدة بفارق الأهداف، في حين تجمدت نقاط الجزيرة عند 27 في المركز السادس.

وأظهر "الزعيم" شخصيته خلال اللقاء وتماسكه في اللحظات العصيبة، وتحديداً حين كان متاخراً بهدفين نظيفين، كما واصل تقديم عروضه الكروية المشوقة، بنجاحه في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والتاسع هذا الموسم من أصل 16 لقاء. وترجم الجزيرة أفضلية الدقائق الأولى بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24، بواسطة برونو دي اوليفيرا الذي استفاد من تمريرة طويلة أرسلها زميله ميلوس كوازانوفيك، ليجد نفسه في مواجهة حارس العين خالد عيسى، ويضعها في أقصى الزاوية اليسرى.

ومنح الهدف الفريق الزائر دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً وأن لاعبي العين فقدوا تركيزهم ما تسبب في استقبالهم للهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق، وتحديداً في الدقيقة 29 بواسطة عبدالله رمضان، الذي ترجم عرضية زميله سالم راشد بتسديدة قوية من داخل الجزاء.

وأمام تراجع الجزيرة لتأمين تقدمه رمى أصحاب الأرض بثقلهم هجومياً، وكان لهم ما اردوا بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 38 براسية لابا كودجو، مستفيداً من عرضية المدافع بندر الاحبابي، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وحمل الشوط الثاني اثارة كبيرة أيضاً تبادل فيه الطرفان الهجمات الخطرة، لكن أصحاب الأرض ترجموا إحداها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 بواسطة سفيان رحيمي بتسديدة قوية من أمام خط منطقة الجزاء ليشعل الهدف فتيل المباراة مجدداً، قبل أن يعود العين ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 4+90 بواسطة لاعبه لابا كودجو من ركلة جزاء.