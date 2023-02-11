النقطة 32 تسعد الوصل.. وأزمة نتائج دبا متواصلة

نجح فريق الوصل اليوم في اقتناص النقطة الـ 32 في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حقق فوزا ثمينا للغاية أمام مضيفه دبا بنتيجة 1-0، وبتوقيع نجم الوصل الأرجنتيني شانكلاي. وتجمد دبا في المركز الأخير بأربع نقاط، وبات أقرب من أي وقت للهبوط. وتعد خسارة دبا هي الثامنة له على ملعبه من أصل 14 هزيمة تلقاها.

لعب دبا المباراة مدافعا مع مراقبة شديدة لشانكلاي وعلي صالح، إلا أنه لم ينجح بذلك اذ سجل شانكلاس هدفا جميلا، وتلاعب علي صالح بدفاعات دبا في هجمات عديدة. وافتتح الوصل الاهداف بهدف جميل سجله شانكلاي بعد ان سدد برأسه الكرة على يسار حارس دبا حميد عبدالله في الدقيقة 32، مستفيدا من تمريرة طويلة خلف المدافعين وصلته من ليما. وحصل دبا على ضربة حرة مباشرة على مشارف الجزاء سددها البرازيلي بيدرو إلى احضان الحارس خالد السناني.

وسعى الوصل لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني من أكثر من فرصة، كما أتيحت بعض الفرص المحققة لدبا، منها كرة أضاعها بغرابة البرازيلي ادواردو في الدقيقة 67. وأضاع كذلك نجم الوصل ليما أكثر من فرصة، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للوصل.