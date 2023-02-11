«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يحصد 9 ميداليات في كأس العرب للتايكواندو

حصد لاعبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تسع ميداليات ملونة خلال مشاركتهم في بطولة كأس العرب للتايكواندو وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو التي اقيمتا في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة (ميدالية ذهبية ومثلها فضية و7 برونزيات).

من جانبه اشاد مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس بالنتائج، واصفا الميداليات المحققة بأنها تعكس الجهود البارزة لإدارة التدريب الرياضي والإدارة التنفيذية ببناء جيل مميز من اللاعبين واللاعبات القادرين على الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية.