خامس جولات الدراجات المائية تنطلق غداً على كاسر الأمواج

يسدل الستار غدا الأحد على الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية والتي تقام على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي في مشهد مثير يجمع 60 متسابق في 11 فئة تشارك عبر البطولة.

وتقام الجولة الختامية من البطولة بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية في استمرار قوي وناجح للموسم المحلي المليء بمختلف البطولات البحرية الحديثة والتراثية.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة اليوم على مرحلتين حيث ستضم المرحلة الصباحية عشرة فئات تبدأ مع فئة واقف جي بي 1، ثم انطلاق فئة جالس جي بي 3 وبعدها انطلاق فئة واقف جي بي 2 لتنطلق بعدها فئة جالس جي بي 2 ثم انطلاق خامس الفئات فئة واقف جونيور والتي ستضم ثلاث فئات للناشئين وبعد ذلك فئة جالس جي بي 4 لتنطلق بعدها فئة العمالقة أو فئة المخضرمين، وقد تم تخصيص 15 دقيقة لكل فئة من الفئات السابق، وتأتي الفئة العاشرة والختامية في المرحلة الصباحية مع فئة جالس محترفين والتي تم تخصيص 20 دقيقة لها، وتدخل كل الفرق بعدها في فترة راحة استعدادا للمرحلة المسائية والختامية والتي ستنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا بنفس ترتيب الفئات الصباحية مع إضافة فئة الحركات الإستعراضية في الختام، والتي سيعقبها تتويج الفائزين في الجولة والمنافسة.