دجانيني يبدع ويقود الشارقة للفوز

حقق فريق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه عجمان أمس، برباعية نظيفة خلال الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، وقفز برصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، فيما بقي عجمان عند 26 نقطة.

وأبدع مهاجم الرأس الأخضر، المنضم حديثاً إلى الشارقة، دجانيني تافاريس في ظهوره الأول، إذ سجل وأسهم بشكل كبير في فوز «الملك».

وافتتح دجانيني النتيجة في الدقيقة 28، ثم أضاف الشارقة الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية «الفار»، وسدد الركلة البوسني ميراليم بيانيتش «38».

وأضاف المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثالث «62» بعد تمريرة رائعة من دجانيني، فيما سجل اللاعب البديل سالم صالح الهدف الرابع «88».