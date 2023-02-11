كأس العالم للأندية بين ضوء الهلال والنجمة الـ 5 للريال

يقف الهلال السعودي، الباحث عن مفاجأة تاريخية، بين ريال مدريد الإسباني وإحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية في كرة القدم، عندما يلتقيان اليوم (الساعة 23:00) في الرباط في النهائي.

وحقق ممثل آسيا مفاجأة أولى بإطاحته في الوقت الأصلي فلامنغو البرازيلي، ممثل أميركا الجنوبية 3-2، وأصبح ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016)، والعين (2018) الذي خسر برباعية أمام ريال مدريد.

لكن هذه المرة يعاني بطل أوروبا 14 مرة، تراجع نتائجه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه برشلونة، ويغيب عنه حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا لإصابته، فيما تأثرت تشكيلته في الآونة الأخيرة من سلسلة إصابات.

وتضمّ تشكيلة المدرب الأرجنتيني المحنّك رامون دياس (63 عاماً)، العائد لتدريب الهلال مرة ثانية بعد فترة أولى بين 2016 و2018، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، النيجيري أوديون إيغالو، البيروفي أندريه كاريّو، والكولومبي غوستاو كويار.

ويأمل بطل آسيا أربع مرات، والسعودية 18 مرة (رقمان قياسيان)، تعزيز مشواره القياسي في هذه البطولة، بعد حلوله رابعاً في 2019 و2021.

وقال الدوسري الذي اختير أفضل لاعب في نصف النهائي «جئنا للمشاركة وطموحنا أعلى المراكز، والهلال يلعب دائماً للفوز بالألقاب ونستحق هذا المركز (النهائي)، وإن شاء الله نبقى يداً واحدة وقلباً واحداً، ونعود بالكأس».