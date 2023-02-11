بني ياس يطمع في لقب دوري الطائرة أمام شباب الأهلي

سيكون فريق بني ياس للكرة الطائرة على موعد مع التتويج بلقب الدوري العام للمرة الرابعة في تاريخه، حين يستقبل الساعة 19:00 مساء اليوم، ضيفه شباب الأهلي على الصالة «السماوية» في منطقة «الشامخة»، ضمن إياب نهائي الدوري، فيما تشهد صالة سعيد بن مكتوم بالممزر في الساعة 05:00 عصراً مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي الجزيرة والعين.

ويدخل «السماوي» المباراة بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد أن كان قد حسم لقاء الذهاب الأربعاء الماضي في دبي بثلاثة أشواط مقابل شوطين 3-2، ما يعني أنه في حال فوزه في لقاء اليوم سيتوج رسمياً باللقب، لكن صاحب الأرض والجمهور يخشى المطبات التي قد يواجهها، ففي حال فوز شباب الأهلي سيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام الأربعاء المقبل على ملعب محايد.

يذكر أن الوصل يعتلي صدارة أكثر الأندية تحقيقاً للقب برصيد 12 بطولة، يليه العين بـ11 مرة، ولدى النصر سبعة ألقاب، وشباب الأهلي أربعة، وبني ياس والجزيرة ثلاثة لكل فريق، فيما حصل الشارقة على اللقب مرة واحدة.

• فوز بني ياس اليوم يمنحه لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.