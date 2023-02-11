اتحاد السلة يجدد الثقة بالجهاز الفني للمنتخب الأول

جدد اتحاد الإمارات لكرة السلة الثقة بالجهاز الفني للمنتخب، رغم الانتقادات الأخيرة التي طالبت بضرورة تعيين مدرب متفرغ، بعد الوداع المبكر من ربع نهائي بطولة دبي الدولية للسلة، التي اختتمت الأحد الماضي. وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، في تصريح صحافي: «رغم وداع المنتخب من ربع نهائي (سلة دبي)، فإن الاتحاد مرتاح للعروض التي قدمها المنتخب أمام فرق عريقة لها باع طويل من المنافسة في البطولات الكبرى، ومدعمة بنخبة من المحترفين الأجانب، مقارنة بالمنتخب الذي اعتمد على وجوه جديدة وعناصر شابة في تعويض الغيابات المؤثرة لثلاثة من نجومه للإصابة هم: جاسم محمد، وراشد الزعابي، ومحمد عبد اللطيف».

وأكد القرقاوي أن مستوى أداء المنتخب ارتفع تحت القيادة الفنية لمنير بن الحبيب من مباراة إلى أخرى.

وأضاف: «يحظى الدكتور منير بثقة الاتحاد، فعلى مدى سنوات أثبت أنه من الكفاءات التي يعتمد عليها».

واختتم القرقاوي بالقول: «المواهب والوجوه الجديدة التي دفع بها الجهاز الفني للمنتخب في (سلة دبي) أكدت أنها على قدر التحديات في بطولة مثلت محطة إعداد للمنتخب قبل التوجه 20 الجاري لخوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية في قطر، ونطمح فيها للتأهل إلى النافذة الثالثة والحاسمة نوفمبر المقبل».