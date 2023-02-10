الشارقة يقسو على "البرتقالي" برباعية.. ودجانيني يبهر في أول مباراة

حقق فريق الشارقة فوزا ثمينا على ضيفه عجمان اليوم برباعية نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الشارقة ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، وقفز برصيده إلى 34 نقطة، فيما بقي عجمان عند 26 نقطة. وأبدع مهاجم الرأس الأخضر، المنضم حديثا إلى الشارقة في ظهوره الأول، إذ سجل وأسهم بشكل كبير في فوز "الملك".

وافتتح دجانيني النتيجة للشارقة في الدقيقة 28، ثم سجل الشارقة الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الاستعانة بتقنية الحكم الفيديو "الفار"، وسدد الركلة البوسني ميراليم بيانتيتش "38". وأضاف المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثالث "62" بعد تمريرة رائعة من دجانيني، فيما سجل اللاعب البديل سالم صالح الهدف الرابع"88".