تعديلات على مواعيد «طائرة السوبر»

أصدر اتحاد كرة الطائرة تعديلاً على مواعيد مسابقة كأس السوبر، بعد اعتماد مشاركة بني ياس في البطولة العربية للأندية الـ41، المقرر انطلاقها في مصر 18 فبراير الجاري وحتى الثالث من مارس المقبل.

وقال اتحاد الطائرة في بيان، أمس، إن أندية النصر، شباب الأهلي، الوصل، العين، بني ياس، الجزيرة، عجمان، وحتا، أعلنت مشاركتها الرسمية، وأن المرحلة الأولى من المسابقة ستقام بنظام خروج المهزوم بتاريخ 11 مارس المقبل وعلى ملاعب محايدة، وفقاً للترتيب النهائي للدوري.

وتقام المرحلة الثانية من المسابقة بمشاركة الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى، وذلك لتحديد الترتيب النهائي من الأول إلى الرابع عبر دوري من دورتين، وستقام الدورة الأولى على مدار أيام 17 و18 و19 مارس المقبل، والثانية أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وحسب نظام البطولة، فإن الحسم بين الفرق في المرحلة الثانية يكون وفقاً لعدد مرات الفوز، وفي لائحة أهلية اللاعبين، فإنه يسمح بتسجيل خمسة لاعبين من غير حاملي جنسية الدولة في استمارة المباراة، على أن يحق لكل فريق إشراك ثلاثة لاعبين فقط في الملعب وهو النظام المعتمد في بطولة الدوري حالياً.

وكان النصر قد توّج بكأس نائب رئيس الدولة، البطولة الافتتاحية للموسم، فيما يتنافس حالياً بني ياس وشباب الأهلي على لقب الدوري.

وكان «السماوي» قد فاز ذهاباً أول من أمس، 3-2، وستلعب مباراة الإياب غداً في «الشامخة»، فيما تعد بطولة السوبر هي البطولة الثالثة، ويختتم الموسم بكأس رئيس الدولة.