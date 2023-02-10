«لازولي» لغودولفين يدافع عن لقبه في «بلوبوينت سبرينت»

يعود نجم «غودولفين» لسباقات السرعة الجواد «لازولي» إلى مضمار ميدان اليوم، للدفاع عن لقبه في بطولة «بلوبوينت سبرينت» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 2» لمسافة 1000 متر عشبي، حين يواجه تحدي تسعة من منافسيه على لقب الشوط الخامس والرئيس، من الحفل السادس في موسم كرنفال كأس دبي العالمي، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، وترعى أشواطه السبعة «نخيل» بإجمالي جوائز تبلغ 780 ألف دولار.

وتشهد الأمسية، في ثانية البطولات الكلاسيكية للموسم الجاري، دخول تسعة من صفوة خيول الثلاث سنوات، على لقب سباق «2000 غينيز الإماراتي» المخصص لخيول الفئة الثالثة، ويجري في الشوط السادس لمسافة الميل رملي، بجوائز تبلغ 150 ألف دولار.

وتخوض 12 من الخيول الطامحة للمشاركة في كأس دبي العالمي تجربة أولية لمسافة 2000 متر رملي، حين تنافس على لقب سباق كيرلين هانديكاب، الذي يجري في الشوط الرابع بجوائز تبلغ 100 ألف دولار، فيما تنافس تسعة جياد على سباق كأس دبي، في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر عشبي بجوائز تبلغ 100 ألف دولار.

ويتجدد اللقاء في الشوط الرئيس «بلوبوينت سبرينت» بين جياد الإسطبل الواحد، حين يواجه لازولي بإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مان أوف بروميس»، الذي حل وصيفاً خلف لازولي الشهر الماضي في بطولة «ارتجال دبي داش»، كما يدخل دائرة المنافسة بطل «ميدان سبرينت» لعام 2021، الجواد البريطاني «إكويلاترال» بإشراف المدرب تشارلز هيلز، وتأتي الخطورة من «ثندر أوف نياغرا» المملوك لمحمد مبارك وحمدان مبارك بن شافيا بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، الفائز الشهر الماضي على ذات المضمار والمسافة.

وتحمل «2000 غينيز الإماراتي» مواجهة قوية بين «تايغر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، الفائز قبل ثلاثة أسابيع بالشوط التحضيري للبطولة، وبين «ليجند أوف كان» لمالكه ومدربه فوزي ناس. ويشهد سباق «كيرلين هانديكاب» منافسة دولية واسعة من الخيول التي اشتهرت بنتائجها القوية، يتقدمها بطل الجولة الثالثة من (تحدي آل مكتوم) للموسم الماضي «هايبوثيتكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

ويحمل شوط «كأس دبي» مواجهة ثأرية، بين «الدسم» بشعار الشيخ عبدالمالك الصباح واشراف المدرب جورج بوغي، الفائز الشهر الماضي في «الوصل ستيكس»، ووصيفه «فاست أونو» المملوك لإسطبلات «غريسبي» وإشراف المدرب جويل أولاسكواغا، ويعتمد «غودولفين» في هذا الشوط على «الخزنة» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«برينسفيل» بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتختتم الأمسية بسباق «برينس باي شالنج» لفئة «ليستد»، بمشاركة 11 خيلاً، أربعة منها لغودولفين، ثلاثة منها بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وعلى رأسها «شاينينغ بلو» الفائز على ذات المضمار والمسافة قبل ثلاثة أسابيع، فيما يعتمد شارلي آبلبي على خدمات «مودرن نيوز» في مشاركته الثانية محلياً.

تخوض 12 من الخيول الطامحة للمشاركة في كأس دبي العالمي تجربة أولية لمسافة 2000 متر رملي، حين تنافس على لقب سباق كيرلين هانديكاب.