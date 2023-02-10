«مرحلة دبي» تبتسم للهولندية شارلوت

حقّقت الهولندية شارلوت كول فوزها في مرحلة دبي الأولى من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023، السباق الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة بين 9 و12 فبراير الجاري، واستحقت كول فوزها بالمرحلة الافتتاحية التي أقيمت في دبي لمسافة 109 كلم انطلاقاً من ميناء راشد، ومروراً بمعالم دبي البارزة، ووصولاً إلى دبي هاربور، بعد تغلبها على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن لورينا وايبس، وكلير كونسوني.

وتمكنت كول من فريق دي إس إم الهولندي من قطع مسافة السباق بزمن وقدره 2:47:14 ساعة، وحلت في المركز الثاني لورينا وايبس من فريق إس دي ووركس، وجاءت في المركز الثالث كلير كونسوني من الإمارات ADQ.

وحصدت كول ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدت القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، كمتصدرة للترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي، كمتصدرة بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت ليان ليبرت من فريق موفي ستار بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة. وترتدي شارلوت كول القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، خلال المرحلة الثانية التي تقام غداً في الظفرة، برعاية مارينا القابضة، والتي تبلغ مسافتها 133 كم، انطلاقاً من قلعة الظفرة الساعة 1:10 ظهراً، ووصولاً إلى مدينة المرفأ بوقت متوقع الساعة 4:30 مساءً.

وبعد فوزها بالمرحلة قالت شارلوت: «فخورة بأنني أول فائزة بمرحلة في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، لقد تدربت جيداً للوصول إلى هذا المركز، وتحقيق الفوز بالحفاظ على الأداء السريع، وعلى الرغم من أنني واجهت بعض التحديات نتيجة الاصطدام بين الدراجات في الكيلومترات الأخيرة، لكن خروج متسابقات قويات كان من حظي، وسأعود بكل قوتي خلال المرحلة الثانية يوم غد، وسأبذل كل ما في وسعي للحفاظ على الصدارة وتحقيق الفوز مرة أخرى».

حضر وتوج الفائزات كل من الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية منصور بوعصيبة، وممثل شرطة دبي، العميد جمعة سويدان، وممثل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وزاهر الشعار، المدير الإقليمي لجنرال موتورز (شفرولية)، ود. عائشة الظاهري، رئيسة قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، وخالد المفلحي، مدير السياحة الرياضية في دائرة الثقافة والسياحة.