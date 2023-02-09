«دولية الفجيرة للرماية الجبلية» تنطلق اليوم

تنطلق صباح اليوم المنافسات الرسمية لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 444 رامياً، وتقام البطولة في وادي غوب في الفجيرة وتبلغ قيمة جوائزها أكثر من مليون درهم.

من جهتها قالت عضو اللجنة المنظمة حصة الفلاسي، في تصريحات صحافية: «رأينا أن تكون منصات رماة الأطباق في الجبال لتعطي البطولة قوةً وتميزاً، وأن يكون هناك نوع من التحدي بين المتنافسين، بالإضافة إلى جمال طبيعة المنطقة وتفردها الذي أسهم في تقديمها كوجهة سياحية».

من جانبه وصف المتسابق الإماراتي علي أحمد اليماحي فكرة البطولة بالذكية، خصوصاً أن منطقة وادي غوب تتميز بتضاريسها وجبالها العالية التي تشكل تحدياً كبيراً للمشاركين، إضافة الى أنها تثري الحركة السياحية في إمارة الفجيرة.

كما أكدت المتسابقة القطرية منى النوبي أن هذه البطولة تشكل أفضل بداية لمسيرتها الخارجية في الرماية، وأنها خاضت بطولات عديدة داخل الأندية القطرية ولمدة أربع سنوات، وتُوّجت ببطولتين عامي 2021 و2022 إلا أنها أول مرة تشارك خارجياً، واختارت الإمارات وبطولة الفجيرة على وجه الخصوص لتميزها بالرماية الجبلية.