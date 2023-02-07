«بناء الأجسام» يشارك في «الألعاب الحكومية»

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركته بفريق يتكون من سبعة لاعبين

في بطولة الألعاب الحكومية التي ستقام مارس المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ووقع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد الفلاسي عقد رعاية فريق UAE، والذي سيمثل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في المحفل الرياضي، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام محمد المري، ورئيس لجنة المسابقات والمنتخبات أحمد جوهر، وأعضاء الفريق.

وأكد أحمد الفلاسي: «سعداء للمشاركة في الألعاب الحكومية لما لها من دور مميز وكبير بالتشجيع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، ولكونها إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، ولأهميتها الإيجابية في دعم الصحة البدنية والعقلية».