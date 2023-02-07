عروض العين تلهب جمهوره.. «الدوري ليس مستحيلاً»

عاد العين لتقديم عروضه المشوقة المقرونة بالأداء والنتيجة معاً، وبدا ذلك خلال فوزه المهم الذي حققه، أول من أمس، 4-1 على حساب مضيفه الظفرة ضمن الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وكان واضحاً خلال الانتصار أن «الزعيم» استعادة شخصيته التي كانت سبباً في تتويجه في الموسم الماضي بلقب الدوري، وهو ما يلهب حماسة جماهيره، كما يرفع حالة اليقين لديهم في قدرة «البنفسجي» في المحافظة على اللقب.

يذكر أن الفارق بين شباب الأهلي المتصدر بـ32 نقطة وفريق عجمان السابع ست نقاط فقط، في وقت يحتل العين المركز الخامس برصيده 28 نقطة، والفارق بينه و«الفرسان» أربع نقاط فقط، ما يزيد من فرصته في المنافسة على اللقب هو الآخر على غرار أندية شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة، الوصل والجزيرة وحتى عجمان.

وقال مدير فريق العين أحمد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الزعيم لايزال في صلب المنافسة للمحافظة على اللقب الذي حققه الموسم الماضي، وإن فارق النقاط القليل بين الأندية يجعل المنافسة مفتوحة لكثير من الأندية، ومن بينها الزعيم»، مشيراً إلى أن الدوري مختلف في النسخة الحالية بعكس المواسم السابقة التي كانت الخسارة في مباراتين تبعد الفرق من دائرة المنافسة على اللقب باتساع الفارق.

ويرى أحمد الشامسي أن الانتصار في المواجهات المباشرة مع المنافسين المباشرين سيكون بمثابة المفتاح الذي يعزز من الفرص في الفوز بلقب المسابقة، وقال: «لاتزال الفرصة مواتية لكثيرين، ولكن الفوز في المواجهات المباشرة مع أصحاب المراكز الأولى هو أمر مهم، ويمكن أن يكون مفتاح التتويج باللقب».

وحذر مدير الفريق من مغبة التفكير فقط على مواجهة أندية المقدمة، وقال إنهم يدركون كذلك ضرورة إعطاء أكبر تركيز للمواجهات التي تجمعهم بالأندية التي تحتل المراكز الأخيرة حالياً في جدول الرتيب، ويضيف: «كرة القدم عالم مفاجئ، ويمكن أن تأتيك الصدمات من الفرق التي قد لا تضع لها حساباً».