3 مواجهات تعلن اليوم انطلاق كأس الإمارات لـ «الصالات»

تنطلق اليوم الجولة الأولى لبطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بثلاث مواجهات قوية، وذلك حين يواجه اتحاد كلباء خورفكان، ويلتقي البطائح والحمرية، بينما يلعب مليحة مع الشارقة. وتقام المباريات الساعة السابعة مساء. وتنظم البطولة اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمشاركة سبعة أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث يتواجد في المجموعة الأولى فرق: كلباء وخورفكان والبطائح والحمرية، وفي المجموعة الثانية فرق الشارقة ودبا الحصن ومليحة، وتلعب الفرق بنظام الدوري لمرحلة واحدة، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي. وهذه ثالثة بطولات الموسم بعد استكمال بطولتي كأس الاتحاد والدوري العام.