منتخب السلة يغادر إلى معسكر تركيا استعداداً للتصفيات الآسيوية

يغادر المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم، متجهاً إلى تركيا، لإقامة معسكر خارجي يمتد ستة أيام، ضمن استعداداته لخوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، المقامة في قطر خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني، د.منير بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «تضم قائمة المنتخب اللاعبين الـ16 الذين شاركوا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي مثلت محطة مهمة من حيث منح الوجوه الجديد والعناصر الشابة فرص احتكاك بنخبة الأندية في القارتين الآسيوية والإفريقية، قبل التوجه إلى معسكر تركيا الممتد ستة أيام في ثانية المحطات الأعداد للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، متبوعاً بالعودة إلى دبي ليوم راحة، ثم التوجه إلى قطر 13 الجاري للمشاركة في بطولة (الدوحة الدولية)، بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر والسعودية».

وأضاف: «يخوض المنتخب تجارب ودية مع أندية تركية، مع احتمالية لقاء الحكمة اللبناني الموجود في الفترة ذاتها بتركيا، في تجارب نتطلع خلالها لمواصلة خطط العمل التي بدأنا بها في (سلة دبي) من حيث الاستفادة من تجارب الاحتكاك، خصوصاً للوجوه الجديدة التي تسجل حضورها للمرة الأولى، والارتقاء تدريجياً بعامل الانسجام مع عناصر الخبرة».

وتابع: «وجه الاتحاد القطري دعوة للمشاركة في بطولته الدولية التي تمثل بدورها ثالثة محطات الأعداد، ويلتقي خلالها (الأبيض) في 14 الجاري صاحب الضيافة المنتخب القطري، متبوعاً بلقاء المنتخب السعودي في 17 من الشهر ذاته، على أن يواصل المنتخب إعداده في قطر حتى دخول مباريات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية في 20 فبراير، ويستهلها بلقاء المنتخب الكويتي، متبوعاً بلقاءي العراق وفلسطين».

ويدخل المنتخب النافذة الثانية وهو متشارك برصيد الثلاث نقاط مع منتخب العراق، ومتأخر بفارق النقطة عن كل من منتخبي فلسطين وقطر المتصدرين، كما أن «الأبيض» يتفوق بفارق النقطة عن كل من الكويت وعمان المتشاركين في المركز الأخير.

يذكر أن المنتخب شارك في النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وودع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام بيروت اللبناني (73-76).