فوز كوزمين وخسارة مدرب بني ياس في صدارة اهتمام «الصحافة الرومانية»

حظيت نتيجة مباراة فريقي بني ياس والشارقة، أول من أمس، باهتمام من «الصحافة الرومانية»، كونها جمعت بين مدربي الفريقين الرومانيين، مدرب الشارقة أولاريو كوزمين، ومدرب بني ياس دانيال إيسيلا. وكان الشارقة قد حقق فوزاً كبيراً على ملعب بني ياس برباعية نظيفة ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعزز كوزمين تفوقه على مواطنه إيسيلا في المواجهات التاريخية بينهما في الملاعب الإماراتية، إذ بعد فوزه أول من أمس أصبح في رصيده خمسة انتصارات مقابل انتصار وحيد لمدرب بني ياس، والذي كان في أكتوبر الماضي في ملعب الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشبهت صحيفة «ديجيتال سبورت» الرومانية المباراة بـ«المبارزة الرومانية»، وقالت إن الهدف المبكر الذي سجله ماكيتي ديوب سهّل من مهمة كوزمين أكثر.

من جانبها، قالت «فاناتيك» إن المواجهة كانت متوترة في الشوط الأول على وجه التحديد، وأن اللقاء في نهاية المطاف انتهى لصالح الشارقة برباعية نظيفة.

بدورها، أوردت صحيفة «سبورت» في تقريرها أن المباراة كانت رائعة بين المدربين، وأن الفريقين قدّما أداءً مشرفاً، وأن سوء الحظ لازم المدرب دانيال ايسيلا الذي خسر المواجهة. في المقابل، أشارت صحيفة «جازيتا سبورت» إلى أن النتيجة لم تكن متوقعة، وأن كوزمين حقق نصراً حاسماً.

كوزمين فاز على إيسيلا في الملاعب الإماراتية خمس مرات، مقابل انتصار وحيد لمدرب بني ياس.