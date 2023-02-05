الجزيرة ينجو من كمين خورفكان

فاجئ فريق خورفكان مضيفه الجزيرة بنتيجة التعادل الإيجابي في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بالمباراة التي جمعت الفريقين في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليرتفع رصيد الجزيرة إلى 27 نقطة مقابل 16 نقطة لفريق خورفكان الذي كان قريب من الفوز حتى الدقيقة 94 من زمن المباراة التي شهدت هدف التعادل القاتل للجزيرة بهدف زايد العامري وبخروج خاطئ من حارس خورفكان.

جاءت المباراة قوية من الفريقين مع أفضلية كبيرة لفريق الجزيرة الذي كان أكثر امتلاكا للكرة، ولكن نجح خورفكان في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب البرازيلي دودو، لينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني نجح الجزيرة في إحراز هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 عن طريق زايد العامري، من رأسية رائعة، وكاد الفريقان أن يحرزا مزيداً من الأهداف إلا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.