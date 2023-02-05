الوحدة يفوز واتحاد كلباء يهدر ركلتي جزاء

استفاد الوحدة من ضياع ركلتي جزاء من اتحاد كلباء في دقيقتين متتاليتين، ليخرج منتصرا 2-صفر ويواصل ملاحقة الصدارة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل سيباستيان تيغالي الهدف الأول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وأضاف طحنون الزعابي الهدف الثاني قبل الاستراحة بثلاث دقائق.

وحصل اتحاد كلباء على فرصة لتقليص الفارق من ركلة جزاء لكن فيليب كيش ِأطلق تسديدة هائلة ارتدت من العارضة في الدقيقة 63.

وارتدت الكرة من العارضة لكن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة بسبب لمسة يد وتأكد من قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وتكرر الموقف ذاته. قرر السلوفاكي كيش تنفيذ ركلة الجزاء. وأطلق تسديدة هائلة كما كان الحال في أول محاولة. وارتدت أيضا من العارضة، لكن هذه المرة لم يتم احتساب ركلة جزاء جديدة.

وضغط اتحاد كلباء ثامن الترتيب بقوة رغم ذلك ووصلت المباراة إلى الدقيقة 103 لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.

وأصبح رصيد الوحدة 30 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر ونقطة وحيدة عن الشارقة صاحب المركز الثاني.