شباب الأهلي يبصم على صدارة الدوري بالخمسة

عزز شباب الأهلي صدارته بتغلبه على دبا الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس، في افتتاح مباريات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد «النواخذة» عند أربع نقاط في المركز الـ14.

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في الشوط الأول.

وأحرز السوري عمر خريبين الهدف الأول من هجمة منظمة قادها يحيى الغساني ومرر الكرة إلى البرازيلي يوري سيزار الذي سدد الكرة وتصدى لها حميد عبدالله وتابعها خريبين في المرمى (36).

وفي الدقيقة 43 حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء بعدما تعرض يوري سيزار للإعاقة من منصور البلوشي، وسدد كارتابيا الكرة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (45).

وواصل «فرسان دبي» أفضليته في الشوط الثاني بعدما أحرز عمر خريبين الهدف الثالث من كرة عرضية لعبها يوري سيزار وقابلها المهاجم السوري بتسديدة في المرمى (51)، بينما عاند القائم أخطر فرصة من دبا الفجيرة عندما لعب منصور البلوشي كرة برأسه ارتدت من القائم وخرجت إلى خارج الملعب (58).

وفي الدقيقة 62 لعب خريبين كرة بينية إلى يحيى الغساني الذي سدد الكرة بمهارة في المرمى مضيفاً الهدف الرابع، بينما قلص البرازيلي إدواردو إيدو الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق دبا الفجيرة من خطأ ارتكبه رينان غارسيا في الدقيقة 72، قبل أن يحرز المالي دومبيا الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.