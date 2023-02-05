اللجنة الأمنية بدبي تناقش الاستعدادات النهائية لـ «طواف الإمارات للسيدات»

أقرت اللجنة الأمنية لطواف الإمارات للسيدات 2023 بدبي وضع خطة أمنية مشتركة لتأمين مسار الطواف وحركة السير خلال فترة إقامة السباق عقب سلسلة اجتماعات تنسيقية. وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور رئيس اللجنة الأمنية للطواف، العميد جمعة سالم بن سويدان، في تصريح صحافي: «وضعت اللجنة جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة للمتسابقين، ولتسيير الحركة المرورية وسلاستها لمستخدمي الطريق».

ويعتبر السباق العالمي الوحيد من نوعه المخصص للسيدات، ويقام بين 9 و12 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً من أبرز فرق الدراجات للسيدات في العالم. يذكر أن المرحلة الأولى ستقام 9 الجاري، حيث سيكون الانطلاق من ميناء راشد. ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقواعد المرورية، وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة، والتعرف إلى مراحل مسار السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات شرطة دبي، خصوصاً على منصة «تويتر»، تجنباً للازدحام، ومن أجل انسيابية العبور خلال مراحل سير الطواف.