الوحدة يسعى إلى «رد الاعتبار» أمام كلباء

يحل فريق الوحدة ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في ملعب كلباء ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يطمح إليها «العنابي» لاستعادة نغمة الانتصارات، ورد اعتبار الخسارة ذهاباً أمام كلباء 1-0. ولدى كلباء 21 نقطة، ويأمل هو الآخر في استعادة الانتصارات، وتعويض أيضاً خيبة الخروج الأخير من بطولة الكأس أمام البطائح، بينما لدى الوحدة 27 نقطة ويهمه بالدرجة الأولى البقاء ضمن فرق المقدمة.

وكان كلباء تعادل في آخر مباراة بالدوري أمام البطائح 2-2، وقبلها فاز على الجزيرة 2-1، بينما الوحدة في آخر مباراتين تعادل مع الوصل 3-3، وفاز على بني ياس 1-0.

وبات دفاع «النمور» يشكل نقطة ضعف واضحة في الفريق، بعد أن تلقى خمسة أهداف في مباراتين بين الدوري والكأس، ويواجه اليوم ضغطاً من نجم الوحدة تيغالي الراغب بزيادة سجله التهديفي. وكان كلباء فاز على الوحدة في آخر مواجهة بينهما بهدف، بينما يتفوق الوحدة بالمواجهات المباشرة بتسعة انتصارات مقابل أربعة وتعادلين. وتعتبر المباراة اختبارا قويا بالنسبة للفريقين، خاصة الوحدة الراغب بشدة في تحقيق الفوز، وعدم إضاعة المزيد من النقاط.