«سباعية الذهاب» تلقي بظلالها على مواجهة الظفرة والعين

يستقبل الظفرة الساعة 05:30 عصر اليوم منافسه فريق العين ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحيط بها ذكريات الذهاب التي فاز فيها العين على الظفرة بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف، أحد أكبر النتائج في الموسم الجاري.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة وهم يعانون في المركز قبل الأخير بسبع نقاط، وبرغبة قوية للانتصار للخروج من النفق الضيق الذي دخلوا فيه بسبب سلسلة النتائج السلبية، كما سيكون الفوز بمثابة فرصة للاعبين لرد الدين بعد الهزيمة الكبيرة من العين. وقال مدرب الظفرة، الصربي فيسيلونوفيتش في المؤتمر الصحافي وهو الذي تولى تدريب الفريق عقب تلك الخسارة إن «تلك المباراة ستكون حافزاً للاعبين حتى يبرهنوا كيف أنهم تغيروا للأفضل».

وبدوره، يأمل العين «25 نقطة» في الاستمرار في حصد النقاط وبلوغ 28 نقطة، ويدرك لاعبوه صعوبة مواجهة منافسهم في ملعبه، وطالب مدرب الفريق، الأوكراني ريبروف فريقه بنسيان نتيجة الذهاب، وقال في المؤتمر الصحافي: «علينا أن ننسى نتيجة تلك المباراة، اللقاء سيكون مختلفاً تماماً كما أعتقد أن المواجهة ستكون قوية».