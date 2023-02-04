الجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف الحديث تقام اليوم

تستضيف شواطئ (جزر دبي) التابعة لشركة نخيل اليوم تظاهرتين رياضيتين بحريتين ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي 2022-2023. ويقام اليوم سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية) من بطولة الإمارات. ومن المتوقع أن يظهر في السباق ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة.

في المقابل يتوقع أن تجتذب الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك مشاركة كبيرة من عشاق هذه الهواية.