«الإمارات» يواجه «أيه إم» في ختام كأس دبي الفضية للبولو

تختتم اليوم كأس دبي الفضية للبولو المقامة في نادي الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، ويتواجه في المباراة الختامية فريقا «الإمارات» و«أيه إم».

ويشهد برنامج اليوم الختامي، عروضاً موسيقية وأكروباتية وعرض لخيول شرطة دبي.

وبالنسبة لمباراتي اليوم، ستكون البداية مع كأس الترضية بين «الحبتور ايفزا» و«ذئاب دبي كافو»، ثم المباراة النهائية.

وتم تجهيز العديد من المفاجآت والفعالية للجمهور، من ذلك البحث عن الكنز «العملات الذهبية»، في فترة الراحة بعد الشوط الثالث، بجانب عروض فنية مميزة خلال اليوم الختامي، ومن ذلك بعد المباراة الختامية.