دبا الحصن يهزم فرسان هسبانيا في دوري «الهواة»

فاز فريق دبا الحصن على مضيفه فرسان هسبانيا أمس، برباعية نظيفة، ضمن الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وسجل الأهداف الأربعة باولو هنريكي (هدفان)، وهدف لفيليب سوسي ولوام دي بيريرا.

وارتقى دبا الحصن إلى الوصافة مؤقتاً، برصيد 38 نقطة، بينما فرسان هسبانيا في المركز الأخير بست نقاط. وشهدت المباراة طرد لاعب فرسان هسبانيا الإسباني رودريغيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وتقام الساعة الخامسة والربع مساء الغد مباراة الرمس مع بينونة في مباراة تحسين المواقع، حيث يحتل الرمس المركز الـ12 بـ21 نقطة، بينما بينونة في المركز ما قبل الأخير برصيد 12 نقطة.