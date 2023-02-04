«حوار روماني» بين بني ياس والشارقة

سيكون فريق بني ياس مطالباً بالتغلب على ظروف الغيابات عندما يستقبل في الساعة 20:15 من مساء اليوم منافسه الشارقة على ملعب «الشامخة»، ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ يفتقد الفريق جهود لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة والإيقاف، لكن مع ذلك لا بديل أمام الفريق سوى تحقيق الانتصار في حوار روماني خالص، إذ يقود أصحاب الأرض الروماني دانيال إيسيلا، ويجلس على دكة الضيوف مواطنه أولاريو كوزمين.

وفيما «السماوي» الذي يحتل المركز التاسع بـ18 نقطة يسير بصورة ثابتة في طريق تحقيق النتائج الإيجابية، إلا أن الظروف الصعبة بدأت تحيط به، إذ سيفقد خدمات مهاجمه الأساسي البرازيلي رفائيل إلياس بعد خضوعه لعملية جراحة للتعافي من كسر في اليد، كما يغيب المدافع الأيسر جواو فيكتور بداعي الإيقاف، بينما تحوم كذلك الشكوك حول مشاركة المهاجم الاحتياطي أحمد شحدة أبوناموس الذي غاب عن لقاء الظفرة لوفاة والده.

بدوره يدخل «الملك» صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة المواجهة مدفوعاً بتفوقه التاريخي، بالفوز على بني ياس في 10 مباريات، مقابل خمسة انتصارات لأصحاب الأرض، في حين حسم التعادل ست مواجهات، ولدى الشارقة 46 هدفاً في مرمى «السماوي» مقابل 28 هدفاً لبني ياس.