دينامو "المفاجأة" يقصي سلا المغربي في "سلة دبي"

واصل الوافد الجديد فريق "دينامو" اللبناني، مفاجآته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بإقصائه بطل نسخة 2017 فريق سلا المغربي من الدور ربع النهائي، عقب الانتصار المستحق الذي حققه "دينامو" جاء بفارق سبعة نقاط وبنتيجة (68-59)، في مباراة جمعتهما اليوم على صالة نادي النصر بدبي، في ثامن أيام البطولة المقامة منذ 27 يناير الماضي في نسختها الـ 32، ويسدل الستار عنها مساء بعدٍ غدٍ الأحد.

وكما شهد ختام الدور ربع النهائي، فوز بيروت اللبناني على المنتخب الوطني بنتيجة (74-71)، ليضرب بيروت موعداً في التاسعة من مساء غدٍ السبت مع مواطنه الرياضي في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي، وذلك بعد أن نجح الرياضي في افتتاح الدور ربع النهائي أمس في حجز مقعده للمربع الذهبي بفوزه على "سترونغ غروب" الفلبيني بنتيجة (106-97).

بدوره حجز "دينامو" اللبناني موعداً في السابعة من مساء اليوم مع فريق الأفريقي التونسي في افتتاح الدور نصف النهائي، وذلك بعد أن تخطى الأفريقي أمس عقبة الدور ربع النهائي بفوزه على النصر الليبي بنتيجة (74-64).

وفرط سلا المغربي بفرصة انهاء الربع الأول متقدماً على "دينامو" بواقع (18-16)، بعد أن تمكن لاعبي الفريق اللبناني من استعادة زمام المبادرة، ورسم طريق انتصارهم بالمباراة، بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث (20-13 و19-15)، وذلك بعد انتهى الربع الرابع بالتعادل (13-13).

بدوره عانى فريق بيروت لضمان انتصاره على المنتخب الوطني، بعد أن أكتفى الفريق اللبناني بنيل أفضلية طفيفة بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (19-11 و20-19)، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (21-21)، وربع رابع ذهب لصالح "الأبيض" بواقع (22-16) إلا أنها لم تكن كافية للمنتخب في العودة بنتيجة المباراة.