المنتخب يودع "دولية دبي للسلة" بعد الخسارة من بيروت في ربع النهائي

ودع المنتخب الوطني لكرة السلة، بطولة دبي الدولية أمس، عقب خسارته أمام بيروت اللبناني بفارق ثلاثة نقاط، وبنتيجة (73-76)، في مباراة جمعتهما لحساب ربع النهائي، للبطولة المقامة منذ 27 يناير الماضي على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد في نسختها الـ 32 حتى غدٍ الأحد.

وضرب بيروت موعداً مع مواطنه الرياضي اللبناني في نصف النهائي، في تكرار لسيناريو لقائهما في ختام دور المجموعات مساء الأربعاء الماضي، الذي انتهى لصالح بيروت (88-76).

ونجح لاعبو بيروت في ضمان انتصارهم، بنيلهم أفضلية الربعين الثاني والثالث بواقع (19-11 و20-19)، فيما اكتفى المنتخب بالتعادل في الربع الأول (21-21) ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (22-16)، التي لم تكن كافية لـ "الأبيض" للعودة بالمباراة.