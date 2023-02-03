"دبي لأصحاب الهمم" يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسن "لدمج القادرون باختلاف"

وقع نادي "دبي لأصحاب الهمم" ومؤسسة الحسن "لدمج القادرون باختلاف" المصرية، مذكرة تفاهم لتبادل أفضل التجارب الهادفة لتمكين "أصحاب الهمم" من خلال الزيارات والاستفادة من الخبرات، وتعزيزاً للتعاون في مختلف المجالات، ووفق أحدث الرؤى العالمية، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم التي جرت أول من أمس، في مقر النادي رئيس مجلس إدارة النادي جمعة ثاني بالرقاد، والمدير التنفيذي لمؤسسة الحسن "لدمج القادرون باختلاف" الدكتورة مي زين الدين، وتضمنت المذكرة تقديم الخدمات الفنية للمؤسسة الخاصة بالكراسي المتحركة وتطوير الكوادر الإدارية والفنية.