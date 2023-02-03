البطائح عقدة كلباء بـ «الركلات» والشوط الثاني

فرض فريق البطائح سطوته على نظيره اتحاد كلباء خلال المباريات الثلاث التي جمعتهما في الموسم الجاري وآخرها الفوز الثمين وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة بفوزه 6-5 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد من المواجهات المباشرة التي جمعت الفريقين على النحو التالي:

المواجهات المباشرة

واصل فريق البطائح تفوقه بالمواجهات المباشرة في الموسم الجاري محققاً انتصارين وتعادلاً واحداً، منها اثنان في ملعب كلباء وأمام جمهوره إذ فاز البطائح 2-صفر، وتعادلا 2-2 في دوري أدنوك للمحترفين إضافة إلى نتيجة أول من أمس في الكأس.

ركلات الترجيح

نفذ لاعبو البطائح ركلات الترجيح بمهارة عالية بتسديدات لا تصد ولا ترد باستثناء الركلة الأولى التي ضاعت ونجحوا بتحقيق الفوز لاحقاً، بينما سدد لاعبو «النمور» كرتين ذهبتا إلى خارج المرمى دون تدخل من حارس كلباء، ما يفسر الاستعداد المبكر للجوء للحسم بضربات الترجيح.

تبديلات كلباء

استغرب محللون رياضيون التغييرات التي أجراها مدرب اتحاد كلباء الإيراني فرهاد مجيدي باستبدال أفضل أربعة لاعبين ومنهم حبيب الفردان وأحمد عامر والبرازيلي ليوناردو خلال 20 دقيقة دون أن يحسب أن المباراة يمكن أن تذهب إلى الأوقات الإضافية، ما منح البطائح أفضلية كبيرة.

الشوط الثاني

نجح فريق البطائح في تقديم أداء مميز في الشوط الثاني والعودة بالنتيجة على حساب اتحاد كلباء وذلك للمباراة الثانية على التوالي مقدماً مستوى فنياً مميزاً نجح من خلاله في تحقيق التعادل 3-3 رغم أن اتحاد كلباء كان متقدماً 3-1.

جمهور

شهدت المباراة غياباً بارزاً من قبل جمهور الفريقين وخصوصاً أنصار كلباء على الرغم من أهمية المباراة فضلاً عن أن توقيتها المسائي يناسب الكثير من الجمهور وأسهم ذلك في افتقاد أصحاب الأرض لعامل دعم الجمهور.