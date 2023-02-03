الجولة 20 بدوري «الأولى» على 4 أيام

تتوزع مباريات الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على أربعة أيام، وتبدأ الموجهات اعتباراً من الساعة 17:20 من مساء اليوم بلقاء واحد يجمع فرسان هسبانيا مع دبا الحصن على ملعب ذا سيفين في دبي.

وتستكمل المباريات غداً بإقامة مباراة واحدة أيضاً ويلعب فيها بينونة مع الرمس، ويلتقي الأحد المقبل الذيد مع التعاون والعربي مع الجزيرة الحمراء، فيما تختتم الجولة الاثنين المقبل بأربع مباريات، بلقاء «سيتي» مع الفجيرة وحتا مع الإمارات ومصفوت مع الحمرية والعروبة مع «غلف إف سي».

ويتصدر الترتيب فريق الإمارات برصيد «38 نقطة» ثم حتا «37» ودبا الحصن «35» ومصفوت «32» والحمرية «30»، والعربي «29» والجزيرة الحمراء «28»، والذيد «26» وغلف إف سي «24»، ومسافي «23» ولكل من أندية العروبة والرمس والتعاون «21»، ثم الفجيرة «19» وسيتي «13» وبينونة «12» وأخيراً فرسان هسبانيا «ست نقاط».

وتبرز إلى الواجهة مواجهة اليوم التي يطمح دبا الحصن إلى وقف نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ أربع مباريات تعرض فيها إلى خسارتين مع مصفوت والرمس وتعادلين مع العربي والذيد، بينما يبحث فرسان هسبانيا عن نتيجة إيجابية للابتعاد عن المركز الأخير.