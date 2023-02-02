"الرياضي" اللبناني ينهي حلم "سترونغ غروب" الفلبيني في "سلة دبي"

وضع فريق "الرياضي" اللبناني حداً لطموحات الوافد الجديد "سترونغ غروب" الفلبيني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب الفوز المستحق الذي حققه "الرياضي" بفارق تسعة نقاط وبنتيجة (106-97)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 32 على صالة "نادي النصر" بدبي، وتمتد حتى الخامس من فبراير.

كما شهد اليوم الافتتاحي من الدور ربع النهائي، نجاح فريق "الأفريقي" التونسي في انتزاع بطاقة تأهله للدور نصف النهائي بفوزه على "النصر" الليبي بفارق 10 نقاط وبنتيجة (74-64).

وواصل فريق "الرياضي" صاحب الرقم القياسي لـ (سلة دبي) بسبعة ألقاب، مشواره نحو النجمة الثامنة، ببلوغه الدور نصف النهائي والذي سيلتقي فيه بعد غدٍ السبت مع الفائز من لقاء منتخب الإمارات أمام "بيروت" اللبناني الذي يقام في السابعة من مساء اليوم.

ونجح فريق "الرياضي" في انتزاع فوزه على "سترونغ غروب"، بنيل لاعبي الفريق اللبناني الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع (33-19 و32-24)، فيما اكتفى الفريق الفلبيني بنيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث (27-18 و27-23) التي لم تكن كافية لـ "سترونغ غروب" للعودة بنتيجة المباراة

ويدين "الرياضي" في انتصاره على "سترونغ غروب"، لتألق لاعبه أمير سعود، بتسجيله 41 نقطة وحصده لقب أفضل مسجل في المباراة.

بدوره، احتاج "الأفريقي" لضمان انتصاره على "النصر" الليبي، إلى انتزاع الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (13-8 و31-11)، فيما فرط لاعبي "النصر" بفرصة نيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع (25-16 و28-14)، والتي التي لم تكن كافية لـ"النصر" في العودة بنتيجة المباراة.