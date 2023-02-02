الإفريقي يقتنص "النصر".. ويبلغ نصف نهائي "سلة دبي"

حجز فريق الإفريقي التونسي مقعداً له في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، بفوزه على النصر الليبي، بفارق 10 نقاط (74-64)، اليوم الخميس، على صالة نادي النصر التي انطلقت في 27 يناير الماضي، وتمتد في نسختها الـ 32 حتى الخامس من فبراير الجاري.

وضرب الإفريقي موعداً الأحد في المربع الذهبي مع الفائز من لقاء دينامو اللبناني مع سلا المغربي، الذي يقام في التاسعة مساء الغد في ختام الدور ربع النهائي.

وعرف الإفريقي التونسي كيفية ضمان انتصاره بنيل لاعبي الإفريقي الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (13-8 و31-11)، فيما فرط لاعبو النصر في فرصة نيلهم الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع (25-16 و28-14).