16 شوطاً في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث

تشهد شواطئ جزر دبي، بعد غدٍ، انطلاق سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023)، التي تجمع أبطال وبطلات هذه الرياضة من أندية الدولة المختلفة في صراع مثير على ألقاب 16 شوطاً في منافسات فردي وزوجي ورباعي الرجال والسيدات (ناشئين وشباب تحت 23 سنة وكبار)، على فترتين صباحية ومسائية.

ومن المنتظر أن يستقطب السباق ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون الأندية والفرق المنضوية تحت لواء الاتحاد، من بينها فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، نادي الحمرية الثقافي الرياضي، فريق النادي البريطاني للتجديف، جامعة نيويورك أبوظبي، فريق دبي للتجديف، ونادي مونتي للتجديف.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق ضمن روزنامة السباقات البحرية 2022-2023 تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث يشرف الاتحاد على بطولة الإمارات، التي تشمل ست محطات تنظم من قبل أندية الرياضات البحرية في الدولة، حيث من المنتظر أن يستضيف النادي جولتين الأولى بعد غدٍ، والثانية سيحدد موعدها لاحقاً.

كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد غدٍ، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك 2022-2023، التي تقام في إطار حرص النادي على تعزيز الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وتوفير أجواء مثالية لمحبي وهواة صيد الأسماك بمختلف أنواعها من مختلف شرائح المجتمع والأفراد من الجاليات العربية والأجنبية المقيمة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل المبدئي للراغبين في المشاركة عبر البوابة الالكترونية، تمهيداً لإعلان القائمة الأولية قبل انطلاق المنافسات على مدار يومين في موقع الحدث عند شواطئ جزر دبي، اعتباراً من صباح بعد غدٍ، حيث ستسلم المشاركات في المكان نفسه عقب انتهاء مشاركة كل متسابق أو متسابقة.