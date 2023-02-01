تيغالي: أسعى لمنافسة مبخوت على لقب الهداف التاريخي

أبدى لاعب الوحدة والمنتخب الوطني، سيباستيان تيغالي، سعادته البالغة بتقدمه إلى المركز الثاني في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، لافتاً إلى أنه لم يتوقع أن يحقق هذا الإنجاز، مؤكداً أنه يستطيع المنافسة على لقب الهداف التاريخي للدوري.

وأصبح تيغالي في المركز الثاني بلائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، بعدما أحرز الهدف الثالث للوحدة في مرمى الوصل من ركلة جزاء في الجولة 14، ليرفع رصيده إلى 176 هدفاً، متجاوزاً لاعب «الإمبراطور» السابق فهد خميس الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 175 هدفاً، بينما يتصدر اللائحة مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، برصيد 196 هدفاً.

وقال تيغالي لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بسعادة كبيرة لوصوله إلى هذه المكانة الكبيرة، موضحاً: «هو شعور رائع بالتأكيد أن أتقدم إلى المركز الثاني في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، إذ إنني لم أتخيل أبداً الوصول إلى هذا العدد من الأهداف، أو أن أحطم هذا الرقم التاريخي الذي ظل صامداً لسنوات عديدة».

وأضاف: «لاشك أن ما وصلت إليه هو نتيجة عمل شاق لسنوات عديدة متتالية، وأنا فخور جداً بما وصلت إليه».

أما بالنسبة إلى توقعه بأن يحطم الرقم التاريخي لمهاجم الوصل السابق فهد خميس، قال: «عندما انتقلت إلى صفوف الوحدة توقعت أن أحقق الألقاب مع (العنابي)، وأن أنافس على تحقيق العديد من الإنجازات، ولكن ما حققته صراحة فاق توقعاتي وأكبر ممّا أتصور».

ورداً على سؤال حول قدرته على منافسة علي مبخوت على لقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، قال: «نعم بالطبع أسعى إلى المنافسة على هذا الإنجاز التاريخي، ولاشك أنني لدي بضع سنوات لمواصلة اللعب ومحاولة الوصول إلى لقب الهداف التاريخي للدوري».

في المقابل، تحدث مهاجم الوحدة عن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وقال: «هذا الموسم يسير بشكل جيد جداً، لأنه لا يوجد فريق واحد يسير بشكل منفرد أو حقق انتصارات عديدة، وهناك أكثر من فريق يقاتل من أجل الوصول إلى صدارة الترتيب».

وتابع: «لا أعرف إذا كانت النسخة الحالية هي الأقوى من ناحية شراسة المنافسة ووجود أكثر من فريق ينافس على اللقب، ولكن أرى أن البطولة أكثر انتظاماً من ناحية تركيز جميع الفرق، إلى جانب أن عدداً كبيراً من الأندية ظهر بشكل جيد جداً مقارنة بالمواسم السابقة التي كان بها تباين واختلاف في مستويات الأندية، ما يمنح الأفضلية لعدد قليل من الفرق التي تكون أكثر جاهزية للمنافسة على اللقب».

وأشار إلى أن الوحدة لديه حظوظ كبيرة في الفوز بلقب الدوري، وقال: «نسير بشكل جيد جداً، حتى مع قيام النادي بإجراء تعديل فني وتعاقده مع مدرب جديد، ولكن قدمنا مستويات جيدة، ورغم تراجع الأداء في بعض المباريات، لكننا مازلنا موجودين في المنافسة، وأرى أننا إذا عدنا إلى الطريق الصحيح من ناحية الظهور بأفضل مستوياتنا نستطيع أن نكون أبطالاً، ولن يتمكن أحد من هزيمتنا».

يذكر أن تيغالي سيكمل عامه الـ38 في 22 من الشهر الجاري، إذ يخوض موسمه العاشر في دوري المحترفين، بعدما انضم إلى الوحدة في موسم 2013-2014، ويُعد من أساطير وأفضل اللاعبين في تاريخ الدوري، بعدما خاض 213 مباراة وأحرز خلالها 176 هدفاً، وكان قد انضم مهاجم المنتخب الوطني إلى النصر في موسم 2020-2021، قبل أن يعود إلى «العنابي» بداية من الموسم الحالي، حيث أحرز ثلاثة أهداف، وخاض 12 مباراة مع الفريق.

أرقام في مسيرة تيغالي

■■ يخوض موسمه العاشر في دوري المحترفين، بعدما انضم إلى الوحدة في موسم 2013-2014.

■■ انضم إلى النصر في موسم 2020-2021، قبل أن يعود إلى «العنابي» بداية من الموسم الحالي.

■■ في الموسم الحالي أحرز مع الوحدة ثلاثة أهداف في الدوري، وخاض 12 مباراة في أول 14 جولة.

■■ خلال مسيرته في الدوري الإماراتي خاض 213 مباراة، وأحرز خلالها 176 هدفاً.

■■ سيكمل عامه الـ38 في 22 من الشهر الجاري، ويؤكد أن لديه بضع سنوات لمواصلة اللعب.

«لم أتخيل أن أحطم الرقم التاريخي الذي ظل صامداً لسنوات عديدة».



«ما وصلت إليه هو نتيجة عمل شاق لسنوات عديدة متتالية».



«ما حققته مع الوحدة فاق توقعاتي وأكبر ممّا أتصور».



176

هدفاً رصيد تيغالي في الدوري الإماراتي، متجاوزاً فهد خميس (175 هدفاً)، وخلف المتصدر علي مبخوت (196 هدفاً).