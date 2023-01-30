"سترونغ غروب" الفلبيني يتلذذ "البرتقالة الدمشقية" في "سلة دبي"

واصل الوافد الجديد فريق "سترونغ غروب" الفلبيني تقديم عروضه القوية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بتحقيقه لانتصار عريض على الوحدة السوري الشهير بـ "البرتقالة الدمشقية"، جاء بفارق 26 نقطة وبنتيجة (87-61)، في مباراة جمعتهما اليوم على صالة النصر بدبي، في ختام الجولة الرابعة من دوري مجموعات البطولة، المقامة منذ الجمعة الماضي في نسختها الـ 32، وتمتد حتى الخامس من فبراير المقبل، وينافس على لقبها تسعة من نخبة منتخبات وأندية القارتين الأسيوية والافريقية.

كما شهدت الجولة، ولحساب الجولة ذاتها، انتزاع فريق "دينامو" اللبناني لانتصاره الثالث على التوالي، بفوزه على النصر الليبي بنتيجة عريضة بلغت (101-87).

وواصل فريقا "سترونغ غروب" و"دينامو" شراكتهما في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط لكل منهما، بفارق النقطتين عن النصر الليبي في المركز الثالث، وتجرع الوحدة السوري خسارته الثالثة على التوالي التي أبقته في المركز الرابع برصيد ثلاثة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن المنتخب الوطني في المركز الأخير، وإنما مع مباراة أقل لـ "الأبيض".

ولم يجد فريق "سترونغ غروب" صعوبة في انتزاع فوزه الصريح على الوحدة السوري، بهيمنة لاعبي الفلبين على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (24-13 و20-16 و24-14 و19-18).

بدوره نجح لاعبي دينامو في رسم انتصارهم العريض وكسر حاجز المئة نقطة، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (32-18 و29-24)، فيما لم يشفع للنصر الليبي نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع بواقع (23-22 و22-18).

ويستكمل يوم غدٍ دوري المجموعات، بإقامة ثلاثة مباريات لحساب الجولة الخامسة، تستهل الأولى في الخامسة عصراً بلقاء بيروت اللبناني مع سلا المغربي لحساب المجموعة الثانية، متبوعاً في السابعة مساءً بلقاء منتخب الإمارات والنصر الليبي لحساب المجموعة الأولى، ومن ثم لقاء قمة المجموعة الثانية الذي يجمع في التاسعة فريقا الرياضي اللبناني والأفريقي التونسي.