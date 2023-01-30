فوز مصفوت وتعادل العربي وبينونة والجزيرة الحمراء مع الذيد في «الأولى»

تعادل فريقا العربي وبينونة 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس في ملعب النادي العربي ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى، بدأ العربي بالتسجيل بواسطة العماني فارس الجابري 22، وسجل محمد المطروشي الهدف الثاني 39، وتمكن فريق بينونة من تعديل النتيجة بواسطة المغربي أيمن بوعلي في الدقيقتين (78- 34).

وأصبح رصيد العربي 29 نقطة في المركز السادس، وبينونة 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثانية تغلب مصفوت على ضيفه التعاون 1- صفر، سجل الهدف إبراهيم المسماري، ليصبح رصيد مصفوت 32 نقطة في المركز الرابع، بينما التعاون بالمركز 13 بـ21 نقطة. وفي قمة اليوم الأخير من الجولة خطف الذيد نقطة ثمينة بالتعادل مع مستضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين لكل منهما، حيث سجل لصالح فريق الذيد الحساني تامبورا ومحمد يوسف، بينما سجل للجزيرة الحمراء علي صنقور، والأرجنتيني آكير سكوتو.

وأصبح رصيد الذيد 26 نقطة في المركز الثامن والجزيرة الحمراء 28 في المركز السابع.