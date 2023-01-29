منتخب السلة يخسر أمام «دينامو» اللبناني «103- 86» في بطولة دبي الدولية

تخطى فريق دينامو اللبناني حاجز المئة نقطة، نحو تحقيق انتصاره العريض على المنتخب الوطني، جاء بفارق 35 نقطة وبنتيجة (103-68)، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد، الجولة الثالثة من دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، المقامة منذ الجمعة الماضي في نسختها الـ 32 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة تسعة من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والأفريقية.

وتجرع المنتخب الوطني خسارته الثانية على التوالي في دوري المجموعات، بعد خسارته في افتتاح منافسات المجموعة الأولى أمام «سترونغ غروب» الفلبيني بواقع (87-91)، فيما واصل الوافد الجديد «دينامو» اللبناني عروضه القوية بتحقيق فوزه الثاني، بعد تغلبه أول من أمس على الوحدة السوري (95-75).

واهدى الانتصار فريق «دينامو» الدخول في شراكة مع فريق «سترونغ غروب» الفلبيني على صدارة المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن النصر الليبي في المركز الثالث، وأودت خسارة المنتخب في دخوله شريكاً مع الوحدة السوري على المركز الأخير برصيد النقطتين لكل منهما.