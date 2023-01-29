«مباراة مجنونة» ترفض فوز الوحدة أو الوصل

أوفت مباراة القمة بين الوحدة وضيفه الوصل التي أقيمت مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بوعودها من ناحية الإثارة والأهداف والتقلبات المجنونة في النتيجة، التي حبست الأنفاس حتى إطلاق الحكم يحيى الملا صافرة نهايتها بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، ليضع بذلك «العنابي» النقطة 27 في رصيده محافظاً على المركز الثالث، فيما أضاف «الإمبراطور» النقطة 26 متقدماً للمركز الرابع.

وبدأ لاعب الوحدة، الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، التسجيل في الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من خطأ مدافعي الوصل في محاولاتهم لتشتيت الكرة.

ومع مرور الوقت هدأ إيقاع المباراة قليلاً لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ عاد الطرفان لتبادل الهجمات لكن تسديدات أصحاب الأرض كانت الأخطر.

وبالإثارة نفسها التي انتهى إليها الشوط الأول جاء الثاني مشابهاً تماماً، وهو ما جنى «الإمبراطور» ثماره بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد مجهود فردي ومهاري من الدولي علي صالح، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية سددها زميله فابيو ليما لتستقر في شباك فريق الوحدة.

وأثمرت الاستعانة بخدمات المخضرم سيباستيان تيغالي بديلاً لصاحب الهدف فاكوندو كروسبزكي، في تنشيط خط هجوم «العنابي» الذي لم ينتظر بدوره كثيراً، ليسهم في هدف فريقه الثاني الذي جاء في الدقيقة 63 بعد أن سدد كرة تابعها من بعده زميله البرازيلي جواو بيدرو بتسديدة قوية، اكتفى الحارس خالد السناني بمشاهدتها وهي تستقر في الشباك.

واستغل الضيوف فقدان التركيز لدى لاعبي الوحدة وسجلوا هدفين خلال دقيقتين فقط، إذ أحرز فابيو ليما هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 81 من كرة رأسية، وسجل زميله توماس شانكلاي الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 83 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل 3-3 بواسطة سبستيان تيغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 3+90.