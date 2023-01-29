البطائح يعادل كلباء بـ «الفيديو»

تعادل البطائح مع ضيفه اتحاد كلباء 2-2، أمس، في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وظهر كلباء الطرف الأفضل حتى الدقيقة 82، سجل خلالها هدفين، قبل أن يتمكن البطائح من تسجيل هدفي التعادل عن طريق ضربتي جزاء تم احتسابهما بقرار من تقنية الفيديو. افتتح اتحاد كلباء التسجيل عن طريق البرازيلي دانيل بيسا مستفيداً من هجمة صنعها عبدالسلام محمد من كرة وصلته من الروماني ألكسندر سيسالدو في الدقيقة 33، سددها دانييل بلمسة فنية بطرف القدم.

وفي الشوط الثاني كاد «النمور» يتقدم بهدف جديد بعد هجمتين خطيرتين أمام المرمى عبر البرازيلي دانيل وأحمد عامر، أبعدتا خارج منطقة الخطر.

وتعرض أحمد عامر لإعثار على مشارف الجزاء، ليحصل «النمور» على ضربة حرة مباشرة سددها الرماني سيسالدو مسجلاً الهدف الثاني بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة ودخلت المرمى.

ونال البطائح ضربة جزاء بعد تعرض لاعبه سيكو بابا للإعثار من قبل عبدالعزيز حمد سددها جواو بيدرو مسجلاً هدف التقليص في الدقيقة 83.

وحصل البطائح على ضربة جزاء ثانية بعد عرقلة ثانية من قبل عبدالعزيز حمد، وحصل الأخير على بطاقة حمراء، ونفذ الكرة لورنسي دو إلى المرمى مسجلاً هدف التعادل 90+2.