الوحدة والوصل.. تقلبات كثيرة وقمة مجنونة ترفض الفوز

أوفت مباراة القمة بين الوحدة وضيفه الوصل اليوم السبت على استاد آل نهيان ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بوعودها من ناحية الإثارة والأهداف والتقلبات المجنونة في النتيجة التي حبست الأنفاس حتى إطلاق الحكم يحيى الملا صافرة نهايتها بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، ليضع بذلك «العنابي» النقطة 27 في رصيده محافظاً على المركز الثالث، فيما أضاف «الإمبراطور» النقطة 26 متقدماً للمركز الرابع.

ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض إذ سرعان ما بدأ الفريقين في تبادل الهجمات على المرميين وهو ما زاد من اثارة المباراة، قبل أن يتوج لاعب فريق الوحدة، الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي مجهود زملائه اللاعبين بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 9 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من خطأ لخط الضيوف في محاولاتهم لتشتيت الكرة.

ومع مرور الوقت هدأ أيقاع المباراة قليلاً لكن ذلك لم يم طويلاً إذ عاد الطرفين لتبادل الهجمات لكن تسيدات أصحاب الأرض كانت الأخطر في حين كان استحواذ الوصل على الكرة سلبياً إذ لم ترتق هجماته للمستوى التي تشكل مه خطورة على مرمى الحارس محمد الشامسي.

وبنفس الاثارة التي انتهى عليها الشوط الأول جاء الثاني مشابهاً تماماً، وذلك بتبادل الفريقين الهجمات مباشرة، وهو ما جنى «الإمبراطور» ثماره بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد مجهود فردي ومهاري من الدولي علي صالح الذي توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية سددها زميله فابيو ليما لتستقر في شباك فريق الوحدة.

وأثمرت الاستعانة بخدمات المخضرم سيباستيان تيجالي بديلاً لصاحب الهدف فاكوندو كروسبزكي في تنشيط خط هجوم «العنابي» الذي لم ينتظر بدوره كثيراً ليساهم في هدف فريقه الثاني الذي جاء في الدقيقة 63 بعد أن سدد كرة تابعها من بعده زميله البرازيلي جواو بيدرو بتسديدة قوية اكتفى الحارس خالد السناني بمشاهدتها وهي تستقر في الشباك.

واستغل الضيوف فقدان التركيز لدى لاعبي الوحدة وسجلوا هدفين خلال دقيقتين فقط، إذ أحرز فابيو ليما هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 81 من كرة رأسية، وسجل زميله توماس شانكلاي الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 83 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل 3-3 بواسطة سبستيان تيجالي من ركلة جزاء في الدقيقة 3+90.