"الدبكة" اللبنانية و"الفيراج" التونسي يصدحان في "سلة دبي" (فيديو)

عاشت الجماهير اللبنانية والتونسية الفرحة، اليوم السبت، في صالة نادي النصر، بانتصار ممثليها، في ثاني أيام البطولة، بعد أن أهدى فريق "دينامو" أنصاره اللبناني فوزاً كبيراً على الوحدة السوري (95-75)، وإدخال الأفريقي التونسي البهجة إلى جمهوره الشهير بـ (الفيراج) عقب تحقيقه لانتصارٍ عريض على سلا المغربي بنتيجة (73-51).

ودشن "دينامو" ظهوره الأول تاريخياً في (سلة دبي) بالصورة المثلى، بهيمنة لاعبيه على مجريات لقاء الوحدة السوري، ونيل الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (21-17 و32-26 و22-17 و20-15).

جمهور الجاليات التونسية واللبنانية والسورية، يملئ مدرجات صالة نادي النصر بدبي، في ثاني أيام بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ 32، والممتدة حتى الخامس من فبراير المقبل#الإمارات اليوم pic.twitter.com/OGV8n1f8FK — الإمارات اليوم - الرياضة (@EAY_Sports) January 28, 2023

بدوره، حقق الأفريقي التونسي انتصاره العريض بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بنتيجة (18-11 و18-17 و23-5)، فيما اكتفى لاعبي سلا بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (18-14)