تقنية الفيديو تمنح البطائح ضربتي جزاء للتعادل مع كلباء

تعادل البطائح مع ضيفه اتحاد كلباء 2-2، اليوم السبت، في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين ليرفع.

وظهر كلباء الطرف الأفضل حتى الدقيقة 82 وسجل خلالها هدفين قبل ان يتمكن البطائح من تسجيل هدفي التعادل عن طريق ضربتي جزاء تم احتسابهم بقرار من تقنية الفيديو.

افتتح اتحاد كلباء التسجيل عن طريق البرازيلي دانيل بيسا مستفيداً من هجمة صنعها عبدالسلام محمد من كرة وصلته من الروماني الكسندر سيسالدو في الدقيقة 33 سددها دانييل بلمسة فنية بطرف القدم.

وفي الشوط الثاني كاد "النمور" يتقدم بهدف جديد بعد هجمتين خطيرتين أمام المرمى عبر البرازيلي دانيل واحمد عامر ابعدتا خارج منطقة الخطر.

وتعرض أحمد عامر الى اعثار على مشارف الجزاء ليحصل "النمور" على ضربة حرة مباشرة سددها الرماني سيسالدو مسجلا الهدف الثاني بعد ان ارتطمت الكرة بالعارضة ودخلت المرمى.

ونال البطائح على ضربة جزاء بعد تعرض لاعبه سيكو بابا للإعثار من قبل عبدالعزيز حمد سددها جواو بيدرو مسجلا هدف التقليص في الدقيقة 83.

وحصل البطائح على ضربة جزاء ثانية بعد عرقلة ثانية من قبل عبدالعزيز حمد وحصل الاخير على بطاقة حمراء، ونفذ الكرة لورنسي دو إلى المرمى مسجلا هدف التعادل 90+2.