بني ياس ينتزع فوزاً مهماً من خورفكان بـ «لمسة أرجنتينية»

عاد فريق بني ياس إلى سكة الانتصارات أمس، بعد الفوز على مضيفه خورفكان بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين. ونجح نجما «السماوي»، الأرجنتينيان خيمينيز وسواريز في تسجيل هدفي الفوز، ليرفع بني ياس رصيده إلى 18 نقطة، بينما ظل خورفكان بـ15 نقطة.

وافتتح بني ياس التسجيل عن طريق خيمينيز من ضربة جزاء احتسبت له في الدقيقة 30، بعد تدخل في حق لاعب بني ياس الفرنسي أوبا نيكيتا. ونجح بني ياس في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق سواريز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وأكمل بني ياس المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد فيكتور لنيله إنذارين في الدقيقة 62. وقلص خورفكان النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق البرازيلي فابيو جونكالفيس بكرة رأسية.