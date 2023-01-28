«شباك البطائح».. اختبار جديد لمهاجم كلباء أحمد عامر

يلتقي عند الساعة الخامسة والربع مساء اليوم فريقا البطائح واتحاد كلباء في المباراة التي ستقام في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان ضمن منافسات الأسبوع 14 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتتميز المباراة بتطلعات منطقية للفريقين، ما يرشحها للظهور بمستوى فني مميز على الرغم من أن الفريقين يحتلان مراكز في وسط وآخر ترتيب فرق الدوري، حيث يحتل اتحاد كلباء المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بينما يحتل البطائح المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

وتعتبر المواجهة بمثابة اختبار جديد للاعب «النمور» أحمد عامر لإثبات قدرته على قيادة فريقه بفوز جديد بظهور فني مميز جديد بعد تألقه في أكثر من مباراة. كما ويتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق الفوز ورد الاعتبار لخسارته في الذهاب بهدفين نظيفين جاء أحدهما في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع إضافة إلى تطلعه لتحقيق فوز مهم يعزز به الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية

في المقابل، يسعى البطائح إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العين (3-2)، وإلى كسب النقاط للابتعاد من المراكز المتأخرة خصوصاً بعد اقتراب فريقي النصر والظفرة منه كما أنه يتطلع إلى إيقاف نزيف النقاط.