الذيد يتعاقد مع المكسيكي كارلوس رودريغيز

أعلن نادي الذيد تعاقده مع مهاجم المنتخب المكسيكي، كارلوس رودريغيز لتمثيل الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، وتم قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وجرى التوقيع، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم بن هويدن الكتبي، والمدير التنفيذي للنادي سالم سيف الكتبي. وقال سالم بن هويدن الكتبي في تصريح صحافي إنه سعيد بانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الأول، مؤكداً انه سيشكل إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.